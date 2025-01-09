بـ99 صوتاً... مجلس النواب انتخب جوزاف عون رئيساً للجمهوريّة

انتخب مجلس النواب قائد الجيش جوزاف عون لرئاسة الجمهوريّة، بعدما حصل على 99 صوتاً.

وصوّت 9 نواب بورقة بيضاء، بينما اقترع 13 نائباً بعبارة "السيادة والدستور".

واقترع أحد النواب بورقة مكتوب عليها "جوزاف نانو"، بينما حصل شبلي ملاط على صوتين.

كذلك، صوّت أحد النواب لـ"بيرني سارندرز"، وكتب نائب آخر "آخ يا بلدي".

كما صوّت أحد النواب بعبارة "السيادة عم تبكي بالزاوية"، فيما كتب نائب آخر "العماد عون".

وبعد انتخابه، وصل عون إلى مجلس النواب حيث أدى اليمين الدستوريّة.

بري

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال كلمة ألقاها "أتقدم باسم الأمة اللبنانية وباسم اللبنانيين جميعاً بالتهنئة لاسيما في هذه الظروف الحرجة التي يمرّ بها الجنوب وسط الحرب الإسرائيلية".

عون

وأضاف عون: "لبنان هو من عمر التاريخ وصفتنا الشجاعة وقوتنا التأقلم، ومهما اختلفنا فإننا عند الشدة نحضن بعضنا البعض واذا انكسر أحدنا انكسرنا جميعاً".

ودعا إلى "تغيير الأداء السياسي في لبنان".