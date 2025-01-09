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لبنان

"لبنان 24" يتقدم من رئيس الجمهورية جوزاف عون بالتهنئة

Lebanon 24
09-01-2025 | 08:25
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يتقدم "لبنان 24" من فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالتهنئة المزدوجة، ويبارك له بعيده الـ61 الذي يصادف غدا.
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