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لبنان

رفع صور الرئيس عون في قاعات المطار

Lebanon 24
09-01-2025 | 09:10
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بعد الإعلان الرسمي من مجلس النواب عن انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية اليوم، رفعت صوره في قاعات المغادرة والوصول في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت، مستقبلة الوافدين والمغادرين.
 
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