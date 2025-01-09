رفع صور الرئيس عون في قاعات المطار

بعد الإعلان الرسمي من مجلس النواب عن انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية اليوم، رفعت صوره في قاعات المغادرة والوصول في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت، مستقبلة الوافدين والمغادرين.



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