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لبنان

أبو الغيط هنأ عون: كل التمنيات الطيبة للرئيس الجديد

Lebanon 24
09-01-2025 | 09:31
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كتب الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط عبر منصة "اكس": صادق التهنئة للبنان على انتخاب فخامة الرئيس  جوزاف عون رئيساً جديداً للبلاد بعد طول انتظار. كل التمنيات الطيبة للرئيس الجديد بالتوفيق في مهامه الجديدة ولشعب لبنان بالسلام والاستقرار والرفاه".
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