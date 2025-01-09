بعد انتخاب جوزاف عون رئيسا للجمهورية.. ارتفاع في سندات لبنان

واصلت السندات اللبنانية ارتفاعها المستمر منذ ثلاثة أشهر، الخميس، بعد تصويت مجلس النواب على انتخاب رئيس جديد للبلاد لأول مرة منذ 2022.



وانتخب مجلس النواب اللبناني قائد الجيش جوزيف عون بعد 12 محاولة سابقة لم تسفر عن اختيار رئيس للبلاد. وتعزز الخطوة الآمال في أن يتمكن لبنان أخيرا من معالجة أزماته الاقتصادية.

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وزادت قيمة سندات لبنان ثلاث مرات تقريبا منذ ايلول عندما أضعف الصراع مع إسرائيل جماعة حزب الله المسلحة التي كانت يُنظر إليها باعتبارها عقبة أمام تجاوز الأزمة السياسية في البلاد.



وصعدت معظم السندات الدولية للبنان بعد الإعلان عن فوز عون لترتفع بنحو 0.8 إلى 0.9 سنت خلال اليوم، وتصل إلى نحو 16 سنتا للدولار.

وحققت سندات لبنان ارتفاعا يوميا منذ أواخر كانون الاول لكنها تظل ضمن أقل السندات الحكومية سعرا في العالم، وهو ما يعكس حجم الصعوبات التي يواجهها اقتصاد البلاد.



ومع استمرار تعافي الاقتصاد اللبناني من الانهيار المالي الحاد في 2019، يحتاج لبنان بشدة إلى الدعم الدولي لإعادة الإعمار بعد حرب يُقدر البنك الدولي أنها كلفت البلاد 8.5 مليار دولار. (سكاي نيوز)