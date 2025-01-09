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لبنان

"الاعتدال الوطني" يهنئ اللبنانيين بإنجاز الاستحقاق الرئاسي

Lebanon 24
09-01-2025 | 12:19
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هنأ تكتل "الاعتدال الوطني" في بيان، "الشعب اللبناني أولا بمناسبة انجاز الاستحقاق الرئاسي، بعد أكثر من سنتين على الفراغ".

كما هنأ الرئيس العماد جوزيف عون في بيانه، متمنيا له التوفيق في عهده، ومثنيا على "ما ورد في خطاب القسم".
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وأمل من "الجميع التعاون لانجاز ما ورد من بنود وعهود في هذا الخطاب"، متعهدا "تقديم كامل الدعم إلى العهد الجديد لإنجاح مهماته الوطنية".

وأبدى "ارتياحه لإنجاز هذا الاستحقاق، بعد كل الجهود التي شهدتها الأشهر الأخيرة، خصوصا مبادرة تكتل الاعتدال الوطني، الذي سعى ليكون جسر تواصل بين جميع اللبنانيين ولعب دورا أساسيا في خفض الاحتقان وتقريب وجهات النظر بهدف إنهاء الفراغ، وبقي على تنسيق مع اللجنة الخماسية".

وشكر التكتل "كل الدول الشقيقة والصديقة للبنان التي لم توفر جهدا في دعم القوى السياسية وحثها لإنجاز هذا الاستحقاق"، متمنيا لـ"لبنان الازدهار وللبنانيين الخير".
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