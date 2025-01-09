"مبروك".. صور تجمع "الثنائي" مع الرئيس عون شاهدوها

إجتمع وفد من الثنائي الشيعي بالرئيس المنتخب جوزيف عون قبل انتخابه رئيساً.

وفي المعلومات، فإن الثنائي الشيعي قدم التهنئة لعون بكلمة "مبروك". (الجديد)