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لبنان

"مبروك".. صور تجمع "الثنائي" مع الرئيس عون شاهدوها

Lebanon 24
09-01-2025 | 12:57
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إجتمع وفد من الثنائي الشيعي بالرئيس المنتخب جوزيف عون قبل انتخابه رئيساً.
 
 
وفي المعلومات، فإن الثنائي الشيعي قدم التهنئة لعون بكلمة "مبروك". (الجديد)
 
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بالصور: الثنائي يبارك لـ &quot;عون&quot; في الإجتماع الخاص!
 
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