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لبنان

أيوب: عهدنا ان نضع يدنا بيده لبناء لبنان

Lebanon 24
09-01-2025 | 13:12
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هنأت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب، اليوم الخميس، "اللبنانيين واللبنانيّات بانتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، كما هنأت بلدة العيشية في قضاء جزين". 
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وكتبت عبر منصة "إكس": " لقد اصبح ابنها العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية. عهده إلى اللبنانيين أينما كانوا مع بداية مرحلة جديدة من تاريخ لبنان، بأن يحافظ على الميثاق ووثيقة الوفاق الوطني، وأن يمارس صلاحيات رئيس ‎الجمهورية كاملة كحكم عادل بين المؤسسات، وأن يعمل على تأكيد حق الدولة في احتكار حمل ‎السلاح، ونشر ‎الجيش لضبط الحدود وتثبيتها جنوباً وترسيمها شرقاً وشمالاً، ومحاربة الإرهاب، وتطبيق القرارات الدولية، ومنع الاعتداءات الإسرائيلية على ‎لبنان".

ختم: "عهدنا ان نضع يدنا بيده لبناء لبنان الجديد بدءا من جنوبنا الغالي الى كل لبنان".
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