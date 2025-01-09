الجيش يوقف شخصين ويصادر أسلحة في طرابلس

Advertisement

نفذت دورية من الجيش عملية أمنية في منطقة باب الرمل - طرابلس، أوقفت خلالها المدعوين "م.ص" و"غ.ب" على خلفية إقدامهما على إطلاق النار في الهواء، ابتهاجاً بانتخاب رئيس الجمهورية، وفق ما ذكرته مندوبة "لبنان24".وبحسب المعلومات، تمكنت القوى الأمنية من مصادرة أسلحة حربية وجعب عسكرية كانت بحوزة الموقوفين، فيما تستمر الحملة لضبط مطلقي النار ومصادرة أسلحتهم.وتشهد طرابلس انتشاراً واسعاً للجيش والمخابرات في مختلف المناطق، لضمان الأمن ومنع تفاقم الأوضاع الناتجة عن هذه التصرفات العشوائية والخطرة.