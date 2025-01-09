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لبنان

السيسي يهنئ عون بانتخابه رئيساً ويؤكد دعم مصر للبنان

Lebanon 24
09-01-2025 | 13:36
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تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، الذي هنأه بانتخابه رئيساً للجمهورية وأكد دعم مصر للبنان.
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رئيس الجمهورية

العماد جوزاف عون

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