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لبنان

"قريبًا جدًا".. ماكرون إلى لبنان

Lebanon 24
09-01-2025 | 13:55
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أعلن "الإليزيه"، مساء اليوم الخميس، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور لبنان "قريبًا جدًا".
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