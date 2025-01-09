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لبنان

بايدن: جوزيف عون يحظى بثقتي وأعتقد أنه الزعيم المناسب

Lebanon 24
09-01-2025 | 14:01
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هنأ الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء اليوم الخميس، قائد الجيش جوزيف عون بانتخابه رئيسا للجمهورية في لبنان. 

وفي هذا السياق، أعلن بايدن  أنّ "الرئيس جوزيف عون سيوفر قيادة حاسمة بينما ينفذ لبنان وإسرائيل وقف الأعمال العدائية بالكامل".
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وأشار إلى أنّ "عون يحظى بثقتي وأعتقد اعتقادا راسخا أنه الزعيم المناسب"، مضيفاً "الشعب اللبناني عانى طوال عامين من غياب قيادة وطنية علاوة على الحرب المدمرة والأزمة الاقتصادية المستمرة". 
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