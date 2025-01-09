تصريح لافت لباسيل بعد انتخاب عون رئيساً: أتى بعملية "تعيين وفرض"!

قال رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل، مساء اليوم الخميس، أنّه "بتوفيق عون يكون التوفيق للبنان كلّه فهنأناه طبعًا".



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أضاف: "نبهت من أن نصبح تحت وصاية دولية فكما فرضوا علينا رئيسًا يمكنهم فرض رئيس حكومة وغيره"، معتبراً أنّه "لا يمكن حل ازمة اموال المودعين من دون التدقيق الجنائي وهذا ما لم يذكر في خطاب القسم".



واشار باسيل إلى أنّ "خطاب القسم لعون شبيه بخطاب قسم العماد ميشال عون فنتمنى أن تكون الظروف ملائمة في عهده والهدف أن يكتسب الثقة بالممارسة لتحقيق برنامجه".



اما فيما يخص المرحلة المقبلة بعد انتخاب الرئيس، اعتبر أنّ "الايّام المقبلة ستكشف عن هدف الدول من فرض التعيين". تابع باسيل خلال كلامه عبر الـ "LBCI"، أن "عون أتى بعملية تعيين وفرض من الخارج لكن رغم ذلك سنتعاطى مع المرحلة الجديدة على أساس السعي نحو النجاح".أضاف: "نبهت من أن نصبح تحت وصاية دولية فكما فرضوا علينا رئيسًا يمكنهم فرض رئيس حكومة وغيره"، معتبراً أنّه "لا يمكن حل ازمة اموال المودعين من دون التدقيق الجنائي وهذا ما لم يذكر في خطاب القسم".واشار باسيل إلى أنّ "خطاب القسم لعون شبيه بخطاب قسم العماد ميشال عون فنتمنى أن تكون الظروف ملائمة في عهده والهدف أن يكتسب الثقة بالممارسة لتحقيق برنامجه".اما فيما يخص المرحلة المقبلة بعد انتخاب الرئيس، اعتبر أنّ "الايّام المقبلة ستكشف عن هدف الدول من فرض التعيين".

تابع: "لا أحد يمكنه أن يفرض علينا قرارًا لذلك لم يحاول أحد ذلك".



ختم: "الآن أصبح عون رئيسًا للبلاد ونتعاطى معه بكل ايجابية واحترام وكل عمل لن نوافق عليه نعارضه بغية تصحيحه".