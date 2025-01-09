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لبنان

برقية تهنئة من رئيس دولة الإمارات إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون

Lebanon 24
09-01-2025 | 14:29
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بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات برقية تهنئة، إلى الرئيس جوزيف عون، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية اللبنانية.

وكتب الشيخ محمد بن زايد على حسابه بموقع "إكس": "أهنئ فخامة جوزيف عون بانتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية الشقيقة، وأتمنى له التوفيق في قيادة لبنان نحو كل ما يحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والازدهار، وأتطلع إلى العمل معه لما فيه خير شعبينا وأمن المنطقة واستقرارها".
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كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس عون. (سكاي نيوز)

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