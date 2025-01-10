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لبنان

ترزيان: حان الوقت لترتقي إدارات الدولة وأجهزتها إلى معايير عالمية

Lebanon 24
10-01-2025 | 02:57
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اعتبر النائب هاكوب ترزيان في تصريح، أن "التاريخ سجل عهد الرئيس الراحل فؤاد شهاب كعهد الإصلاحات الكبرى، حيث تم تأسيس مؤسسات عامة وإنشاء أجهزة رقابية لضبط الإدارات العامة وتحسين أدائها. واليوم، ونحن في صباح الأول من عهد الرئيس الرابع عشر، جوزاف عون، حان الوقت لتكتب صفحات التاريخ من جديد، عهدًا يرتقي بكل إدارات الدولة وأجهزتها الرقابية إلى معايير عالمية حديثة".
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ورأى أن "مكننة الإدارات العامة وتحديثها بما يتماشى مع تطلعات شعبنا الشريف مطلب ملحّ، لضمان أن يكون جميع المواطنين متساوين أمام دولتهم، ولإرساء العدالة بحيث يصل كل صاحب حق إلى حقه بسهولة وشفافية. إنها المعايير التي تليق بشعبنا، وتضمن بناء دولة عصرية جديرة بثقة أبنائها".
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