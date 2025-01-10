الرئيس عون شاكرا ميقاتي: للاستمرار بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رئيس الحكومة نجيب ميقاتي صباح اليوم في قصر بعبدا.

وشكر الرئيس عون الرئيس ميقاتي على الجهود التي بذلها واعضاء الحكومة خلال فترة الشغور الرئاسي ، وطلب منه الاستمرار في تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة .