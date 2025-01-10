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لبنان

الرئيس عون شاكرا ميقاتي: للاستمرار بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة

Lebanon 24
10-01-2025 | 03:52
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استقبل رئيس الجمهورية العماد  جوزاف عون رئيس الحكومة نجيب ميقاتي صباح اليوم في قصر بعبدا.
 
وشكر الرئيس عون الرئيس ميقاتي على الجهود التي بذلها واعضاء الحكومة خلال فترة الشغور الرئاسي ، وطلب منه الاستمرار في تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة .
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