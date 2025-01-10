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لبنان

شارل الحاج: خطاب الرئيس جوزف عون لامس وجدان كل لبناني أصيل

Lebanon 24
10-01-2025 | 04:21
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هنّأ الرئيس السابق للمؤسسة المارونية للانتشار شارل الحاج، الرئيس العماد جوزاف عون بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية اللبنانية، معتبرًا أن هذا الانتخاب يشكّل بداية مرحلة جديدة مفعمة بالأمل في تاريخ لبنان.
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وأشار الحاج إلى أن خطاب الرئيس عون، بكلماته الصادقة والمؤثرة، لامس وجدان كل لبناني أصيل، أينما كان في العالم، وأعاد إشعال شعلة الثقة والاعتزاز بالكرامة الوطنية التي يتطلع إليها الشعب اللبناني منذ سنوات طويلة.

وأضاف: "لقد وضع الرئيس عون في خطابه حدًا فاصلًا بين ماضٍ حزين يلفّه السواد، ومستقبل واعد يبعث الأمل في نفوس اللبنانيين، بفضل التزامه الواضح بتحقيق تطلعاتهم وأحلامهم، وما أثبته خلال السنوات الماضية من قدرة على تنفيذ ما يلتزم به."

وختم الحاج قائلاً: "نتمنى لفخامة الرئيس التوفيق والنجاح في قيادة لبنان نحو فصل جديد مشرق من تاريخ الوطن، فصل يعيد للبنان مكانته ويحقق طموحات أبنائه في الأمن والاستقرار والازدهار."
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