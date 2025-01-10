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لبنان

الرئيس السابق ميشال عون يزور قصر بعبدا ظهرا

Lebanon 24
10-01-2025 | 04:22
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يستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال جوزاف عون ظهر اليوم الرئيس السابق ميشال عون.
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