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لبنان

بزشكيان رحب بانتخاب رئيس جديد في لبنان وأكد أن الوحدة "ستغلب" إسرائيل

Lebanon 24
10-01-2025 | 04:46
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بعث رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان رسالة تهنئة إلى العماد جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيساً جديداً للبنان بأغلبية أصوات مجلس النواب اللبناني، بحسب وكالة "تسنيم".

وأكد أن "الوحدة ستغلب إسرائيل على ما جاء في بيان نشرته وكالة "إرنا" .
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وقال بزشكيان في الرسالة الموجهة إلى جوزاف عون الذي انتخبه البرلمان اللبناني رئيسا للجمهورية : "لا شك في أن تعزيز الاستقرار والوحدة، سيؤدي إلى التغلب على جشع العدو الصهيوني في أرض لبنان".

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