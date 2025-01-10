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لبنان

العلامة ياسين: أحد أسباب انتخاب الرئيس بالأمس كان صمود المقاومة

Lebanon 24
10-01-2025 | 05:30
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تمنى رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في خطبة الجمعة ألقاها في مدينة صور  " أن يكون انتخاب رئيس الجمهورية مدخلا أوسع لوضع حلول للأزمات اللبنانية التي تتفاقم مع الوقت بسبب إصرار البعض على رفض الحوار الذي لا بديل عنه للحفاظ على سيادة واستقلال القرار اللبناني".
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وتابع : انه" لا يجب أن يغيب عن بالنا أن أحد أسباب انتخاب الرئيس بالأمس كان صمود المقاومة التي أكدت بدماء أبطالها أن لبنان لن يعود الى زمن الأوامر الخارجية، وأن وحدة القاعدة الثلاثية كانت سلاحا قويا في وجه العدو".
 أضاف: "إن انتخاب رئيس الجمهورية بالأمس أظهر من هم السياديون الذين حموا سيادة لبنان بالدماء ومن هم مدعو السيادة الذين فرضت عليهم السفارات الغربية الخضوع لها في موقف مهين لهم".
وختم موجها "التحية لأبناء القرى الجنوب والبقاع وبيروت الذين ما زالوا يدفعون الإرهاب الإسرائيلي متمنيا وضع حد لهذه الأمور مع انطلاقة المؤسسات اللبنانية بانتخاب الرئيس الجديد مشددا على دور المجتمع في تخفيف وطأة أزمة الإيجارات والغلاء".
(الوكالة الوطنية)
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