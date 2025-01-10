وديع الخازن إتصل بالرئيس بري شاكرا على جهوده الحثيثة لإتمام الاستحقاق الدستوري

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أجرى الوزير السابق وديع الخازن إتصالاً برئيس مجلس النواب نبيه بري، شكره خلاله على جهوده الحثيثة التي بذلها لإتمام الاستحقاق الدستوري، والذي تُوّج بانتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون رئيسًا للجمهورية. وأثنى الخازن على "الدور الوطني والمسؤول الذي لعبه الرئيس بري في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، سعيًا لتحقيق التوافق الوطني الذي يصب في مصلحة لبنان وشعبه.ودعا الوزير الخازن وفق بيان عنه، الرئيس بري إلى "إستكمال مسيرته الوطنية الحكيمة، لا سيما في المرحلة المقبلة التي تتطلب مزيدًا من التعاون والعمل المشترك بين مختلف القوى السياسية، لترسيخ الاستقرار واستعادة الثقة بمؤسسات الدولة".