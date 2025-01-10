عون يزور الراعي في بكركي

زار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، مساء الجمعة، الصرح البطريركي في بكركي، حيث التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بُطرس الرَّاعي.

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وهذه الزيارة الرسمية هي الأولى لعون منذ توليه الرئاسة يوم أمس الخميس إثر انتخابه في مجلس النواب بـ99 صوتاً.