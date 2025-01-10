انتشال جثامين ٥ شهداء في الخيام

في اليوم الخامس من الأسبوع الرابع لمواصلة عمليات البحث والمسح الميداني الشامل في موقع العدوان الإسرائيلي الذي استهدف بلدة الخيام سابقاً، تمكنت فرق البحث والإنقاذ التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، بتوجيهات المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، وبالتعاون والتنسيق الكامل مع الجيش، من انتشال جثامين خمسة شهداء، أربعة منهم من الحي الشرقي، وشهيد واحد من حي البلدية في بلدة الخيام، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى مرجعيون الحكومي، فيما تستأنف صباح يوم غد السبت عمليات البحث والمسح الميداني في الموقع المذكور، إلى حين العثور على جميع المفقودين.

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