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لبنان

معلومات تكشف.. من سُيسمّي غالبية النواب لرئاسة الحكومة؟

Lebanon 24
10-01-2025 | 13:15
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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الجمعة، أنّ "الثنائي الشيعي" و"تيار المرده" وتكتل الإعتدال واللقاء الديمقراطي وعدد من النواب المستقلين، سيتوجهون لتسمية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة.
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وأشارت "الجديد" إلى أنّ اللقاء التشاوري المستقل سيعقد اجتماعاً، يوم السبت، للاتفاق على اسم لتسميته رئيساً للحكومة على أن تكون الشخصية المُختارة على تفاهم وتناغم مع رئيس الجمهورية جوزاف عون.
 
وأوضحت المصادر أنّه "من المرجح أن تظهر نتائج الإستفتاء على اسم رئيس الحكومة العتيد يومي السبت والأحد، وسط ترجيحات بتسمية الرئيس ميقاتي بغالبية الأصوات".
 
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