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لبنان

تفاصيل خلوة الراعي - عون.. هكذا وصف البطريرك "خطاب القسم"

Lebanon 24
10-01-2025 | 13:41
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زار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، مساء اليوم، الصرح البطريركي في بكركي، حيث استقبله البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وهنأه بانتخابه رئيسا للجمهورية، متمنيا له التوفيق في تحقيق ما التزم به في خطاب القسم.
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واتجه الرئيس عون والبطريرك الراعي إلى الصالون الكبير، حيث التقطت الصور التذكارية لتبدأ بعد ذلك خلوة استمرت ساعة أشاد خلالها البطريرك الراعي بـ"مضمون خطاب القسم"، واصفا إياه بـ"خارطة الطريق الانقاذية للبنان"، مؤكداً "الدعم المحلي والعربي والدولي الواسع الذي لقيه انتخاب الرئيس عون مما يساعد على تحقيق الإنقاذ المنشود". 

وقال الراعي: "إن فرحة اللبنانيين بانتخابكم تعكس ثقتهم بشخصكم من جهة وبمواقفكم الوطنية التي اختبروها في مختلف المهام التي تسلمتموها، لا سيما خلال قيادة الجيش".

بدوره، شكر الرئيس عون "البطريرك الراعي على الدعم الذي لقيه منه طوال مسيرته في قيادة المؤسسة العسكرية”، معرباً عن "ثقته بأن هذا الدعم سيستمر في مسيرته الرئاسية".

ثم عرض الرئيس عون والبطريرك الراعي للأوضاع العامة في البلاد والخطوات التي يعتزم رئيس الجمهورية القيام بها في المرحلة المقبلة .

وحرص البطريرك الراعي على مرافقة رئيس الجمهورية حتى المدخل الخارجي للصرح البطريركي، مجددا تمنياته له بالتوفيق والنجاح .
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