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لبنان
اختطفهم العدو قبل أيام في ميس الجبل.. هذا مصير الـ 3 سوريين
Lebanon 24
10-01-2025
|
15:27
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أفرج الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عن 3 سوريين كان قد اختطفهم منذ أيام في ميس الجبل. (الجديد)
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الجيش الإسرائيلي
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