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لبنان

اختطفهم العدو قبل أيام في ميس الجبل.. هذا مصير الـ 3 سوريين

Lebanon 24
10-01-2025 | 15:27
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أفرج الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عن 3 سوريين كان قد اختطفهم منذ أيام في ميس الجبل. (الجديد) 
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