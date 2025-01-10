شهادة عالمية جديدة للبنان.. ماذا تقرّر بشأن "محمية أرز الشوف"؟

أُدرجَت محمية أرز الشوف على القائمة الخضراء من جديد حتى 5 كانون الثاني 2029، لتكون المحمية الأولى في العالم العربي التي يتم إعادة إعلانها بعد مضي الـ5 سنوات الأولى.



يشار إلى أن القائمة الخضراء هي شهادة عالمية لقياس فعالية الحوكمة والإدارة يمنحها الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.

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يشار إلى أن القائمة الخضراء هي شهادة عالمية لقياس فعالية الحوكمة والإدارة يمنحها الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.