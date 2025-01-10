Advertisement

لبنان

شهادة عالمية جديدة للبنان.. ماذا تقرّر بشأن "محمية أرز الشوف"؟

Lebanon 24
10-01-2025 | 16:02
A-
A+
Doc-P-1304343-638721471699027521.jpg
Doc-P-1304343-638721471699027521.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أُدرجَت محمية أرز الشوف على القائمة الخضراء من جديد حتى 5 كانون الثاني 2029، لتكون المحمية الأولى في العالم العربي التي يتم إعادة إعلانها بعد مضي الـ5 سنوات الأولى.

يشار إلى أن القائمة الخضراء هي شهادة عالمية لقياس فعالية الحوكمة والإدارة يمنحها الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.
Advertisement

 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:47 | 2025-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2025-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:44 | 2025-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:31 | 2025-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2025-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-01-10
16:49 | 2025-01-10
16:28 | 2025-01-10
16:14 | 2025-01-10
15:46 | 2025-01-10
15:37 | 2025-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24