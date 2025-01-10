"رسالة واضحة".. هكذا علق "حزب الله" على انتخاب رئيس الجمهورية

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وشدد قماطي في حديث صحفي، على أن "ما حسمَ وصول قائد الجيش السابق لرئاسة الجمهورية هو الثنائي الشيعي لتأكيد الوفاق".وأضاف أن "هذا الاستحقاق جاء برسالة مفادها عدم إلغاء أي جهة أو طرف، وسنتابع الطريق نحو بناء لبنان ونحن منفتحون على كل الفرقاء اللبنانيين".وتابع قماطي: "نحتاج لمعادلة قوية وسياسة دفاعية وطنية لمواجهة العدو الاسرائيلي". (روسيا اليوم)