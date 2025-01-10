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لبنان

"رسالة واضحة".. هكذا علق "حزب الله" على انتخاب رئيس الجمهورية

Lebanon 24
10-01-2025 | 16:49
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أعلن نائب رئيس المجلس السياسي لـ"حزب الله" محمود قماطي، اليوم الجمعة أنّ "ما حصل من انتخاب رئيس للجمهورية كان رسالة واضحة من الثنائي الشيعي".

وشدد قماطي في حديث صحفي، على أن "ما حسمَ وصول قائد الجيش السابق لرئاسة الجمهورية هو الثنائي الشيعي لتأكيد الوفاق".
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وأضاف أن "هذا الاستحقاق جاء برسالة مفادها عدم إلغاء أي جهة أو طرف، وسنتابع الطريق نحو بناء لبنان ونحن منفتحون على كل الفرقاء اللبنانيين".

وتابع قماطي: "نحتاج لمعادلة قوية وسياسة دفاعية وطنية لمواجهة العدو الاسرائيلي". (روسيا اليوم) 
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