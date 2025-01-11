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لبنان

نقابة المستشفيات تهنئ الرئيس جوزف عون

Lebanon 24
11-01-2025 | 04:30
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توجّه رئيس واعضاء مجلس نقابة المستشفيات في لبنان بالتهنئة الى الرئيس العماد جوزف عون لإنتخابه رئيساً للجمهورية ما يعطي املاً جديداً للبنان وشعبه الذي عانى الكثير من الويلات والأزمات.

ورأت النقابة في خطاب القسم الذي ادلى به برنامجاً متكاملاً لأي حكومة جديدة مقبلة، لا بل يصح ّ ان يكون دستوراَ جديداَ للبنان لما يحمله من تعهّدات ممتازة، تحمي لبنان وتؤسس لبنائه من جديد على أسس الأمن الدائم والعدالة المنشودة التي يحققها القضاء المستقل وتعيد إعتباره الى الخريطة الدولية بكل إحترام، يقصده بثقة طلاب العلم والثقافة، الباحثون عن الإستشفاء اللائق، والزوار والسياح من جميع الدول، الى جانب تأمين راحة البال والطمأنينة للبنانيين كافة الذين يستحقون العيش بكرامة وبسلام .
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وتمنت النقابة لفخامة الرئيس كل النجاح في مسؤولياته الكبيرة في الجممهورية بعدما عرفته قائداً مميّزا يتحدّى بحكمة ودراية كل المخاطر في المؤسسة العسكرية التي تبقى درع الوطن.


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