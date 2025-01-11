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لبنان

إنتشال جثامين شهداء في بلدة الخيام... هذا عددهم

Lebanon 24
11-01-2025 | 05:17
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن  انتشال جثامين 3 شهداء اليوم في بلدة الخيام، بينما البحث مستمرّ عن شهداء آخرين.
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