عبدالله: انتخاب رئيس للجمهورية خطوة اساسية

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اعتبر مفتي صور وجبل عامل العلامة القاضي الشيخ حسن عبدالله خلال استقباله رئيس اتحاد بلديات قضاء صور المهندس حسن دبوق وعدد من القيادات الروحية والاهلية في دار الافتاء الجعفري في صور، في حضور مدير مجمع الخضرا الديني الشيخ علي عبدالله، ان "انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية استحقاق وطني كبير استطاع لبنان اقراره وهو خطوة أساسية على طريق ايجاد حلول للعديد من الملفات والقضايا الدستورية والمعيشة والاجتماعية" .واضاف: "العمل على تسمية رئيس الحكومة وتشكيل الحكومة محطة رئيسية لاعطاء لبنان قوة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان وتمر بها المنطقة".وتوجه ب"التحية لكل الفاعليات السياسية الخارجية والدول الصديقة والشقيقة والقوى السياسية اللبنانية التي ساهمت في تحقيق انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية سيما كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة على موقفهما المرن تجاه اطلاق عجلة قيامة الدولة بخطوة رئيس الجمهورية. وان دولة الرئيس نبيه بري الذي سهر ويسهر دائما على مصالح هذا البلد ويعطي للجنوب المهدد والجريح الاولوية في الرعاية والعناية".وبارك لرئيس الجمهورية انتخابه، "حيث نعلق عليه الامال في حماية البلد من الطامعين والطامحين".