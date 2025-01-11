مسؤول إسرائيليّ بارز يكشف: هذا شرطنا للإنسحاب من جنوب لبنان

قال مسؤول إسرائيليّ بارز لصحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة، إنّه "إذا التزم لبنان باتّفاق وقف إطلاق النار، فإن الجيش الإسرائيليّ سينسحب من جنوب لبنان".

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