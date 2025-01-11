في محلّة دير عمار.. صيد ثمين لشعبة المعلومات (صور)

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة المخدِّرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف المتورّطين بها، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولين بنقل حاويات وخزّانات حديدية لتصنيع المخدّرات.على أثر ذلك، أعطيت الأوامر لتكثيف الدوريات في المناطق، وعلى المسالك التي يحتمل اعتمادها لنقل الحاويات والخزّانات المذكورة والعمل على توقيفها. وبنتيجة المتابعة الميدانية والتقنية التي قامت بها شعبة المعلومات، تمكّنت بتاريخ ٠٢-٠١-٢٠٢٥ من الاشتباه بشاحنة نوع “مرسيدس اكتروس” محمّلة بحاويات وخزّانات حديدية على حاجز دير عمار، حيث عملت على توقيفها بحيث تمّ ضبط الحمولة وتوقيف سائق الشاحنة وهو المدعو:ص. س. (من مواليد عام ١٩٨٩، لبناني)بالتحقيق معه، صرّح أنّه قام بتحميل البضاعة من بؤرة في محلّة العوادة – وادي خالد عائدة للمدعو (أ. ع. من مواليد عام ١٩٨٤، سوري) -تبيّن أنّه فرّ إلى سوريا- وكان بصدد نقلها وتفريغها في بؤرة أخرى في محلّة البدّاوي عائدة للمدعو (خ. ط. من مواليد عام ١٩٧٩، لبناني) وذلك مقابل مبلغ /٤٠٠/ دولار أميركي، وأضاف أنّها المرّة الثالثة التي يقوم فيها بنقل حمولة لصالح (أ. ع.) وأنكر معرفته بمصدر الخزّانات الحديدية.تمّ استدعاء (خ. ط.)، وباستماع إفادته صرّح أنّ الأوّل قام سابقًا بتفريغ /٦/ حمولات في البؤرة العائدة له، وأنّه يجهل مصدر الحمولة، وهو يقوم فقط بالكشف عليها قبل شرائها.بتفتيش الشاحنة، لم يتمّ العثور على أيّ شيء مشبوه.بتفتيش البؤرة العائدة للمدعو (أ. ع.) تمّ العثور على العديد من الخزّانات الحديدية، فتمّ ضبطها وختم البؤرة بالشمع الأحمر، وحجز شاحنة المرسيدس عدليًّا.أجري المقتضى القانوني بحقّ (ص. س.) وأودع مع المضبوطات المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء، وتمّ تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحقّ (أ. ع.)