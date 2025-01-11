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لبنان

عز الدين: استمرار انتهاك العدو لاتفاقية وقف إطلاق النار نضعه برسم رعاة الاتفاق

Lebanon 24
11-01-2025 | 10:35
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أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين، في بيان، الى أن "العدو مستمر في عدوانه وانتهاكه لإتفاقية وقف إطلاق النار، وأمس استُهدفت بلدة طيردبا بصواريخ من مسيراته التي أدت الى ارتقاء خمسة شهداء وجرح اربعة آخرين، ويأتي هذا العدوان في لحظة تفاهم وطني استكمل انتظام المؤسسات الدستورية بانتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية لتبدأ ورشة الإصلاح والبناء والحماية".
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ووضع "هذا العدوان الفاضح لتقويض الاتفاق، برسم رعاته ورئاسة اللجنة المشرفة على تطبيقه"، مشددا على "ضرورة قيام جميع المعنيين بالضغط على العدو لينهي احتلاله وانسحابه من الأراضي اللبنانية بأسرع وقت ممكن وضرورة وضع حد لهذه الخروقات التي تساهم في المزيد من توتير الوضع وتأزمه وعدم استقراره حتى لا تذهب الأمور الى ما لا يريدها أحد".
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