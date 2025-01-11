ماكرون سيزور لبنان.. وهذا ما قيل عن الجيش

ذكرت صحيفة "النهار"، اليوم السبت، أنه من المتوقع أن يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان الأسبوع المُقبل لتهنئة الرئيس جوزف عون على انتخابه رئيساً للبلاد.

وقالت الصحيفة إنَّ انتخاب عون حظي بأصداء جيدة لدى الرئاسة الفرنسية التي بذلت جهوداً جبارة مع السعودية والولايات المتحدة لكي يخرج لبنان من دوامة الفراغ المؤسساتي الخطير، موضحة أن باريس تنتظر تكليف رئيس حكومة تقوم بالإصلاحات لأن ما حدث مؤخراً يعطي أملاً للبنان بالخروج من الأزمة.

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إلى ذلك، ترى باريس أن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل يسير بشكل أفضل الآن، وأن الخروقات من الجهتين قد تقلصت، وفق "النهار".

وتفيد المعلومات أن آلية المراقبة الأميركية - الفرنسية التي انبثقت عن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 تشرين الثاني تنص على إنجاز الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب بين 26 أو 27 من الشهر الجاري، ولكن موعد انسحاب إسرائيل من الجنوب لا يعني أن اتفاق وقف إطلاق النار سينتهي، لأنه يجب أن يستمر لما بعد ذلك.

وعلمت "النهار" أن الجيش ينفذ تفويضه بشكل فعال، وفكك نحو 80 موقعاً عسكرياً لحزب الله، وأن حزب الله ملتزم باتفاق 26 تشرين الثاني.

وبحسب مصادر متابعة لتنفيذ الاتفاق، فإن التحرك الإسرائيلي لتنفيذ القرار يأتي بالتوازي مع التحرك اللبناني، فالاتفاق يشير إلى الطرف اللبناني الرسمي ولا يذكر حزب الله، في حين أن إسرائيل تريد ضمان أقصى أمن لعودة السكان إلى الشمال والتأكد من أنه لم يبقَ على طول الخط الأزرق أي بنية تحتية لسلاح حزب الله، وأن الجيش اللبناني ينفذ التزامه بالانتشار .