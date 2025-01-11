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لبنان

بيان لها.. من ستسمي المعارضة لرئاسة الحكومة؟

Lebanon 24
11-01-2025 | 15:25
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صدر عن نواب قوى المعارضة البيان الآتي: 
"مواكبة منهم للمرحلة الجديدة في لبنان، والذي أطلقها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في خطاب القسم، والذي وضع فيه العناوين الإنقاذية التي تحتاجها الدولة اللبنانية، والتي تتطلب مواكبة حكومية، ونهجاً وأسلوباً جديداً في إدارتها، اجتمع نواب قوى المعارضة مساء اليوم وقرروا تحصين هذا المسار بعيداً عن إرث الماضي في المحاصصة والفساد".
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وأضاف البيان: "وبعد نقاش معمق حول ظروف المعركة، وضرورة فتح صفحة جديدة في موقع رئاسة الحكومة، قرّر نواب قوى المعارضة دعمهم ترشيح النائب فؤاد المخزومي وتزكيته في الاستشارات النيابية الملزمة يوم الاثنين المقبل". 
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