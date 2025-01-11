مبنى يثير الهلع في طرابلس.. ما القصة؟

سادت حالة من الهلع في منطقة التبانة - طرابلس وذلك إثر سماع سكان أحد المباني أصوات اهتزازات داخله، ما دفعهم لإخلائه على الفور خوفاً من انهياره.

وذكرت المعلومات أن المبنى المعروف باسم "الصفرا" يعاني من حالة هيكلية متدهورة، مما يهدد سلامة السكان.

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وعلى الفور، توجّهت الجهات المعنية للكشف على الموقع، بينما أطلقت نداءات للسلطات المحلية للتحرك السريع واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين سلامة المواطنين وتجنب وقوع كارثة.

وفي انتظار تقارير هندسية لتحديد مدى خطورة الوضع، يناشد السكان الجهات الرسمية التدخل العاجل.