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لبنان

لتأكيد دعم لبنان.. زيارة خليجية مرتقبة إلى بيروت

Lebanon 24
12-01-2025 | 00:47
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علمت صحيفة "القبس" أن وزير الخارجية عبدالله اليحيا سيغادر البلاد الى بيروت في زيارة رسمية قريباً، "ممثلا عن وزراء دول مجلس التعاون الخليجي"، وسيلتقي بالقيادات اللبنانية.

وأوضح مصدر دبلوماسي لـ "القبس" أن هذه الزيارة تعكس التزام الكويت ودول مجلس التعاون "دعم الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة".
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وأكد المصدر أن الزيارة سيتخللها بحث العديد من النقاط ابرزها "دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه"، وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية،فضلاً عن "تعزيز دور القوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمن الداخلي".

وأضاف المصدر ان اليحيا سيناقش ضرورة استعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية. (القبس)

 

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