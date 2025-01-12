"الإسم عند فخامته"

في إطار الإتصالات والمشاورات بين مختلف النواب وخاصةً المستقلين منهم من كل الطوائف، لوحظ أنه تم الإتفاق بين العديد منهم على إيداع تسميتهم للرئيس المكلف لدى رئيس الجمهورية في محاولة منهم لإعطاء زخم معين لرئيس الجمهورية في أول إستحقاق في عهده، ولكي تساعد هذه الخطوة في جعل الرئيس يشارك عبر هؤلاء النواب بتسمية رئيس الحكومة.

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المصدر لفت الى أن هذه الطريقة في التسمية ليست تقليدية ولا محببة لدى الرؤساء، إنما يريد منها عدد من النواب "تقديم أوراق اعتمادهم" للعهد الجديد.