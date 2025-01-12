اليوم.. "اللقاء الديمقراطي" يبحث اسم "رئيس الحكومة"

ذكرت صحيفة "الأنباء" الإلكترونية أن إجتماعاً ستعقده كتلة اللقاء الديمقراطي اليوم للبحث في اختيار اسم لمنصب رئاسة الحكومة.

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وأشارت المعلومات إلى أن "الأمر الأهم بالنسبة للكتلة هو تشكيل حكومة تُلاقي بشكلها ومضمونها خطاب القسم، بصرف النظر عن الأسماء، على أن تضع هذه الحكومة خريطة عمل لإصلاح الأزمات المتراكمة منذ عامين ونصف عام، بدءاً من خطة تعافٍ اقتصادية، مروراً بإقرار القوانين الإصلاحية وضمان حقوق المودعين، وصولاً إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتطبيق مندرجاته".