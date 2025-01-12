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لبنان

"تحقيقات".. هذا ما يجري داخل "حزب الله"

Lebanon 24
12-01-2025 | 01:50
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ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، أنَّ "حزب الله" شكّل لجنة تحقيق لتقييم وضعه واستخلاص العبر من الحرب الأخيرة بينه وبين الجيش الإسرائيلي، مع مشاركة إيرانية تتمثل في الاتصال مع كبار مسؤولي الحزب والتحقيق مع القيادات الصغرى.
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وأوضحت الهيئة أنَّ "حزب الله يرصد الفجوات ويعمل على شغل المناصب الشاغرة بمشاركة إيرانية عميقة في عملية بناء القوة الجديدة لحزب الله".
 
وتتمثل المشاركة الإيرانية، بحسب الهيئة، في وجود مسؤولين إيرانيين في لبنان على اتصال مع قيادة "حزب الله" بشأن التحقيق. 
 
كذلك، يُعتقد أن هناك مسؤولين إيرانيين في لبنان يتواصلون مع قادة "حزب الله" على الأرض للتحقيق بالاخفاقات التي حصلت.
 
وكجزء من ذلك، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في إحدى خطاباته: "سنستخلص العبر مما حدث من أجل التحسن في جميع المجالات".

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