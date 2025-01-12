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لبنان

أحرق منزلاً في مار الياس وسرق منه 2000 دولار... و"المعلومات" توقفه

Lebanon 24
12-01-2025 | 05:14
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن دورية من فرع المعلومات أوقفت المدعو “عبد الله. ش”، سوري الجنسية، يعمل في أحد المحال التجارية بمدينة الميناء، بتهمة التورط في حادثة سرقة وإحراق منزل يعود لصاحب العمل في محيط مار إلياس.
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وعُثر بحوزته على مبلغ قدره حوالي 2000 دولار يُشتبه بأنه مسروق من المنزل. 

وقد تم تسليمه إلى الفصيلة المعنية لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
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