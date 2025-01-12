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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن دورية من فرع المعلومات أوقفت المدعو “عبد الله. ش”، سوري الجنسية، يعمل في أحد المحال التجارية بمدينة الميناء، بتهمة التورط في حادثة سرقة وإحراق منزل يعود لصاحب العمل في محيط مار إلياس.وعُثر بحوزته على مبلغ قدره حوالي 2000 دولار يُشتبه بأنه مسروق من المنزل.وقد تم تسليمه إلى الفصيلة المعنية لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.