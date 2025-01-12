في أجواء منطقتين جنوبيتين... هذا ما يفعله الطيران الإسرائيلي

تم رصد تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح على علو متوسط، بالتزامن مع تحليق مستمر منذ الصباح للطائرات التجسسية المعادية في أجواء مناطق الجنوب، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية للإعلام.

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