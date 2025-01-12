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لبنان

عودة يُهنئ اللبنانيين بالرئيس الجديد: أتى من مؤسسة تُنشِئ رجالها على حب الوطن

Lebanon 24
12-01-2025 | 05:40
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 ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة القداس الالهي في كاتدرائية القديس جاورجيوس وسط بيروت، بحضور حشد من المؤمنين.

وبعد الانجيل المقدس ألقى عودة عظة قال فيها: "دَعْــوَتُــنـا الــيَــوْمَ أَنْ نَــعْــرِفَ أَهَــمِّــيَّـــتَـــنـا فـي جَــسَــدِ الــكَــنــيــسَـةِ كَـمـا فـي نَـسـيـجِ الــوَطَــن، إِذْ لَــيْــسَ أَحَــدٌ بِـلا أهَـمِــيّـة، كَـمـا يَـجِــبُ أَلَّا يَــكـونَ أَحَــدٌ مُــهَــمَّــشًــا أَو مُــسْــتَــصْـغَـــرًا، لأَنَّ لِـلـصَّـغــيــرِ دَوْرَهُ ومَـواهِــبَــهُ تَـمـامًـا كَـالـكَـبــيــر. لِــذا، عَــلَــيــنـا أن نَـعـي قــيــمَـــتَـــنـا الَّـتـي مَــنَــحَــنـا إِيَّـاهـا الـمَـسـيـحُ وأَكَّــدَ عَــلَــيْــهــا بِــتَــجَــسُّــدِهِ ومَــوْتِــهِ وقِــيـامَــتِــهِ مِــنْ أَجْــلِــنــا".
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تابع: "يــا أحــبّــة، أعْــضـاءُ وَطَــنِــنــا كُــلُّــهــا مَــرَّتْ بِــتَـجـارِبَ وآلامٍ وشَـدائــد، وقــد تَــعِــبَ الــلــبــنــانـيـون مِــمّــا عــانَــوْه خِــلالَ الــسِــنــيــنَ الــمـاضِـيَـة، لَــكــنَّـه بـاتَ الآنَ لِــلُــبــنــانَ رَئــيــسٌ بَـعْــدَ فَــراغٍ عَــقــيــمٍ دامَ لأكــثــرَ مِــنْ سَــنَــتَــيْــن، وتَــسَــلَّــلَ الأمَــلُ إلــى نُــفــوسِ الــلــبــنــانــيــيــن الــذيــن يُــعَــلِّــقــونَ الآمــالَ عـلى الــرئـيـسِ الـجَـديــدِ الآتـي مِــنْ مُــؤسَّــسَــةٍ تُــنــشِــئُ رِجـالَـهــا عـلى حُــبِّ الــوَطَــنِ والــتَــضْـحِــيَـةِ مِــنْ أجْـلِـهِ بِـلا حِـســاب. فَــهَــنــيــئــاً لِــلُّــبــنــانــيــيــن بِــرَئـيـسِـهـم الـجَـديـدِ الــذي نَـسـألُ اللـهَ أنْ يُــوَفِّــقَـهُ في مَـهَــمَّــتِـهِ الـجَـديـدَة، ويُـرافـِـقَـه فـي كُــلِّ عَــمَــلٍ صـالِـحٍ يَــقــومُ بِـهِ مِــنْ أجْــلِ خَــيْــرِ لـبـنـانَ وبَـنـيـه. أَمَـلُــنـا أنْ يَـكـونَ رئـيـسـاً اسـتِــثْــنـائـيـاً فـي هــذه الــظُــروفِ الإســتِــثْــنـائـيـة، وأنْ يُــرْسـي نَـهْــجـاً جَـديـداً فـي الـحُـكْـمِ يَـقــومُ عـلى الـنَــزاهَــةِ، والــشَـفـافِــيَّـةِ، والـمُـحـاسَـبَـةِ واعْـتِـمـادِ الـكَـفـاءَةِ، وإبْـعـادِ لُـبـنـانَ عَــنْ سِـيـاسـاتِ الـمَحاوِر، واحـتِـرامِ الـقَــوانـيـنِ وَتَـطْـبـيـقِـهـا عـلى الـجَـمـيـع. أمَــلُــنــا أنْ يُــتــاحَ لــه تَـطْــبــيــقُ  كــلِّ مــا تَــعَــهَّــدَ بِــهِ فــي خِــطــابِــه وأنْ يَــبْــنـي، مَعَ حُــكــومَــتِــه، دَوْلَــةً عَــصْــرِيَّــةً، عــادِلَــةً، قَـوِيَّـةً، تَــقْــتَــلــعُ الــفَــســادَ مِـْن نُــفــوسِ الــفـاسِــديــن، والــشَــرَّ مِــنْ قُــلـوبِ الـحـاقِــديــن، تَــفْــرُضُ نُـفـوذَهـا عـلـى الـجَـمـيـعِ، وتُـعــيــدُ لِــلـقَــضـاءِ هَــيْــبــتَـهُ ولِــلـعَــدالَـةِ مَــكـانَــتَـهــا ولــلــدُسـتـورِ حُــرْمَــتَـهُ، فـلا يَـعــودُ مَـجـالٌ لِــبَــعْــضِ مُــدَّعـي الــسِـيـادَةِ والـحِـرْصِ عـلى الـدُسـتـورِ أن يُــنَـصِّـبــوا أنــفُــسَـهُــم حُـمـاةً لِــلــدُسـتـورِ بَـعْــدَ أنْ تَـجـاهَــلـوه وتَـجـاوَزوه وشَــوَّهــوه واقــتَــرَفــوا بِـحَــقِّــهِ الــمُـحَــرَّمـاتِ. أمَــلُــنــا ألاّ يَــنْـسـى وَصِــيَّــةَ الــربِّ الــقــائــل: «إنْ أرادَ أحَــدٌ أنْ يَـكـونَ الأوّلَ فَــلْـيَـكُــن آخِــرَ الــكُــلِّ وخـادِمـاً لِــلــكُــلّ» (مــر 9: 34) وأنْ يُـحـافِــظَ عـلى تَـواضُـعِــهِ وعـلى الــقِــيَــمِ الـتـي نَــشــأَ عَـلـيـهـا، وعـلـى الــشــجــاعــة الــتـي عــرفــنــاهــا فــيــه، فَــيَـحْــكُــمُ بالـعَــدْلِ ويَـلْـتَــفِــتُ إلـى قَـضـايـا الـنـاسِ وَيَـسْـمَـعُ أنـيـنَـهُـم ولا يَـتَـغـاضـى عَـنْ آلامِـهِـم".

وختم عودة: "فَـلْـنَـرْفَـعِ الـصَـلاةَ مَـعـاً مِـنْ أجْـلِ أن يَـحْـفَــظَ الـرَبُّ الإلَـهُ لُـبـنـانَ ورئـيـسَـهُ وشَـعْــبَـهُ، وأنْ يُـلْـهِـمَ الـرئـيـسَ ومُـعـاوِنـيـهِ لِـكـي يَـبْـدأوا مَـسـيـرَةَ الإصْـلاحِ بِـثَـبـاتٍ ويُـعـيـدوا لـبـنـانَ دُرَّةُ هـذا الـشَـرْقِ وفَـخْـرَهُ، آمـيـن".
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