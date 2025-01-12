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لبنان

العدو يواصل خروقاته جنوباً.. توغل وتفجير منازل

Lebanon 24
12-01-2025 | 06:10
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تم رصد توغل قوة عسكرية إسرائيلية فجر اليوم من أطراف بلدة الضهيرة باتجاه وسطها، حيث تمركزت عند الطريق العام واستقرت هناك.
 
وبعد فترة قصيرة، نفذ جيش العدو تفجيراً لأحد المنازل في البلدة.
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ابتداءً من الساعة السابعة والنصف صباحاً، تعرضت بلدة عيتا الشعب لعملية تمشيط باستخدام الرشاشات الثقيلة وقذائف الدبابات.

في الوقت نفسه، نفذ جيش العدوّ عمليات نسف وتفجير لمنازل في البلدة.

وسجل ايضا توغل دبابة "ميركافا" وآليات عسكرية نحو منازل في أطراف مارون الراس لجهة مدينة بنت جبيل واطلق عناصرها  رشقات رشاشة بإتجاه المنازل المحيطة .

وفي منطقة العرقوب سجل تحركان لالية "هامر" و "بيك اب" للعدو بإتجاه منطقة المجيدية ووادي خنسا بمواكبة مسيّرة معادية حلقت في اجواء المنطقة على علو منخفض .

الى ذلك، تتواصل عمليات البحث عن جثامين الشهداء في عدد من البلدات التي انسحب منها جيش العدو ودخلها الجيش اللبناني، وافيد انه اذا لم تواصل قوات العدو مماطلتها في الانسحاب فإنه من المنتظر ان يبدأ الجيش بالتحرك غدا في إتجاه عدد من بلدات الحافة الأمامية مع اجراءات متخذة لضمان عدم دخول المدنيين قبل تنظيف المنطقة من الذخائر ومخلفات العدوان .

واعتبارا من ظهر اليوم سجل تحليق للطيران الحربي في أجواء معظم الجنوب ، بالتزامن غطى  الطيران المسير المعادي  اجواء عدد من المناطق الجنوبية على مستويات منخفضة.

وانسحبت قوة اسرائيلية من منزل بعد مداهمته عند أطراف بنت جبيل مارون الراس، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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