كان مقرراً غداً... تأجيل دخول الجيش إلى ميس الجبل

أفادت مندوبة "لبنان 24" بتسجيل تمشيط بالاسلحة الرشاشة من مواقع العدو الاسرائيلي باتجاه بلدة ميس الجبل.



وأشارت إلى أنه تمّ تأجيل دخول الجيش اللبناني الى بلدة ميس الجبل والذي كان مقرراً غداً الاثنين، الى موعد لاحق.

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