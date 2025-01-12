16
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
0
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أسامة سعد يقدّم واجب العزاء بناظم اليوسف: كان حلمه أن يعود إلى فلسطين
Lebanon 24
12-01-2025
|
09:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
قدّم الأمين العام ل"التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد واجب العزاء بوفاة نائب الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو المجلس المركزي الفلسطيني ناظم يوسف اليوسف، وذلك في منزله في صيدا.
Advertisement
وقال سعد: "يعزّ عليّ أن أكون اليوم بينكم لنودّع مناضلًا كبيرًا من مناضلي الشعب الفلسطيني الذي كان حلمه، كما حلم جميع أبناء فلسطين في الشتات، أن يعودوا إلى فلسطين؛ إلى قراهم ومدنهم، إلى القدس، والمسجد الأقصى، وكنيسة القيامة، وأن ننتصر في نهاية الأمر، وهذا أمل الأجيال الفلسطينية على مدى عقود من الزمن".
أضاف: "منذ بداية الغزو الفلسطيني لأرض فلسطين ومواجهة الاستعمار الانكليزي والعصابات الاسرائيلية، لم يكف الشعب الفلسطيني عن النضال وتقديم التضحيات من أجل استعادة كرامته الوطنية وإقامة دولته فوق أرضه فلسطين. وهذا نضال متواصل، ونحن نشهد اليوم صمود الشعب الفلسطيني ونضاله ومقاومته الباسلة في غزة والضفة الغربية، كما شهدنا مواجهة الشعب اللبناني ومقاومته الباسلة للعدوان الاسرائيلي ضد لبنان. لقد كان الشعب الفلسطيني مثالًا لكل شعوب العالم، إنه شعب صامد، ومقتدر، ولم يرفع يومًا رايات الاستسلام ، بالرغم من كل ما تعرّض له من جرائم من هذا العدو المدعوم من الولايات المتحدة الأميركية. وتواصَلَ نضال الشعب الفلسطيني، وكان الأخ ناظم واحدًا من هؤلاء القادة الذين قدّموا كل حياتهم من أجل القضية الفلسطينية".
وختم سعد موجها "تحية لروحه الطاهرة ولأرواح كل الشهداء في فلسطين ولبنان، على أمل أن يتواصَل النضال وأن ينتصر الشعب الفلسطيني وأن تنتصر هذه الأمة على المشروع العدواني".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قريبة من لبنان.. ساحة جديدة تنشطُ فيها إيران
Lebanon 24
قريبة من لبنان.. ساحة جديدة تنشطُ فيها إيران
15:23 | 2025-01-11
11/01/2025 03:23:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يعرفها الجمهور في البداية.. تغيّرٌ كبير بملامح ديانا حداد شاهدوا صورها!
Lebanon 24
لم يعرفها الجمهور في البداية.. تغيّرٌ كبير بملامح ديانا حداد شاهدوا صورها!
13:54 | 2025-01-11
11/01/2025 01:54:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أُوقف بالجرم المشهود في "الضاحية".. وهذا ما كان يفعله! (صورة)
Lebanon 24
أُوقف بالجرم المشهود في "الضاحية".. وهذا ما كان يفعله! (صورة)
12:09 | 2025-01-11
11/01/2025 12:09:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"الإسم عند فخامته"
Lebanon 24
"الإسم عند فخامته"
01:30 | 2025-01-12
12/01/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل داخل نفق المطار؟ خبرٌ عاجل للسائقين
Lebanon 24
ماذا حصل داخل نفق المطار؟ خبرٌ عاجل للسائقين
13:21 | 2025-01-11
11/01/2025 01:21:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:30 | 2025-01-12
جعجع يراكم على خسارته الرئاسية.. هزيمة في رئاسة الحكومة ايضاً
11:32 | 2025-01-12
حاصباني: ندعو النواب الى التلاقي حول اسم فؤاد مخزومي
11:22 | 2025-01-12
انتشال جثامين وأشلاء 16 شهيدا في طيرحرفا وعلما الشعب
11:16 | 2025-01-12
عون تلقى اتصالا من رئيس مجلس الوزراء العراقي: لتطوير العلاقات بين البلدين وتعزيزها في المجالات كافة
11:13 | 2025-01-12
عبد المسيح: من له أذنان للسمع فليسمع
10:34 | 2025-01-12
مكيّه شارك في المُلتقى التَشاوري لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية
فيديو
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
12/01/2025 18:44:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
12/01/2025 18:44:55
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
12/01/2025 18:44:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24