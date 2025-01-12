سؤال من "البعريني" إلى هذه المجموعة

كتب النائب وليد البعريني، اليوم الاحد، عبر حسابه على منصة "أكس":



"المعارضة ومعها القوات اللبنانيّة، ورغم أنّها تملك الأغلبيّة المسيحية، لم تُرشح إلى رئاسة الجمهورية أحد نوابها أو قادتها. ‏فكيف يمكن لهذه المجموعة التي لا تضمّ سوى عدد قليل من النواب السنة أن تبادر إلى طرح اسم اثنين من نوابها إلى رئاسة الحكومة، حتى من دون أي تشاور؟!".

Advertisement