ادعى أنه سُرق منه مبلغ ضخم.. وقوى الأمن تكشف الحقيقة!

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، البــــــلاغ التّالــــــي:



بتاريخ 07-01-2025، إدعى (ا. م. من مواليد عام ١٩٨٠، سوري) أنه أثناء وجوده في محلة النهر، أقدم مجهول على متن دراجة آلية دون لوحات على نشل حقيبة كتف كانت بحوزته وبداخلها مبلغ /29000/ ألف دولار أميركي وهاتفه الخلوي، وفرّ إلى جهة مجهولة.

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على الفور باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات عملية السرقة. بتاريخ 07-01-2025، إدعى (ا. م. من مواليد عام ١٩٨٠، سوري) أنه أثناء وجوده في محلة النهر، أقدم مجهول على متن دراجة آلية دون لوحات على نشل حقيبة كتف كانت بحوزته وبداخلها مبلغ /29000/ ألف دولار أميركي وهاتفه الخلوي، وفرّ إلى جهة مجهولة.على الفور باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات عملية السرقة.

ومن خلال الكشف على موقع الحادثة والمتابعة التقنية، لم يتبيّن تعرّض المدعي لعملية نشل وأن ادعاءَه كاذب.



بتاريخ 08-01-2025، تم استدعاؤه، وبنتيجة التوسع بالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة التي تثبت كذب ادّعائه، اعترف أنه فبرك موضوع تعرّضه لعملية النشل وأنّه قام بإخفاء المبلغ في منزله في محلة جبيل.

وأضاف أن المبلغ المالي الذي كان بحوزته سلّمه إياه صديقه على سبيل الأمانة لتسليمه لشخص آخر في محلة برج حمود.



توجّهت إحدى دوريات الشعبة إلى منزله في محلة جبيل، وبتفتيشه تم ضبط المبلغ المالي كاملاً وجرى تسليمه إلى صاحبه.



أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.