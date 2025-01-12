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لبنان

عبد المسيح: من له أذنان للسمع فليسمع

Lebanon 24
12-01-2025 | 11:13
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كتب النائب أديب عبد المسيح عبر منصة "اكس": "في يوم الأحد المبارك، عشية موعد الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة في العهد الجديد، سأتلو عليكم نصاً من العهد الجديد للإنجيلي الطبيب لوقا ( 36 5_29): وقال لهم أيضا مثلا: ليس أحد يضع رقعة من ثوب جديد على ثوب عتيق، وإلا فالجديد يشقه، والعتيق لا توافقه الرقعة التي من الجديد. وليس أحد يجعل خمرا جديدة في زقاق عتيقة لئلا تشق الخمر الجديدة الزقاق، فهي تهرق والزقاق تتلف. بل يجعلون خمرا جديدة في زقاق جديدة، فتحفظ جميعا. وليس أحد إذا شرب العتيق يريد للوقت الجديد، لأنه يقول: العتيق أطيب".
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أضاف: "هذه حالنا غداً ومن له أذنان للسمع فليسمع".
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